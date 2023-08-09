Полицейских и транспортных инспекторов судят за взятку в Уральске
В Уральском городском суде прошло предварительное слушание по делу о взяточничестве. На скамье подсудимых сотрудники полиции и инспекторы транспортного контроля. Семь человек обвиняют в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Ещё одному человеку предъявлено обвинение в даче взятки. Дело рассматривает судья Асылбек Имангалиев.
Во время предварительного слушания практически все адвокаты заявили ходатайства о возврате дела прокурору на доследование. По их словам, во время расследования следствие допустило множество процессуальных нарушений. К слову, под арестом находятся только трое подсудимых: инспектор транспортного контроля Нурлан Бердигалиев, сотрудник полиции Саяхат Тастлеуов и пенсионер Ринат Туксумбаев. Остальные находятся под обязательством о явке. А именно сотрудник транспортного контроля Болат Нигметов, сотрудник территориальной инспекции Асыланбек Галиев и инспекторы дорожной полиции Диас Сейткалиев, Александр Калиничев и Ноян Халенов.
Адвокат обвиняемого в даче взятки Рината Туксумбаева Загир Вагапов говорит, что во время следствия были нарушены нормы процессуального права. Это ставит под сомнение выдвинутые обвинения.
– Подсудимые работают в разных органах, между собой никак не связаны и у каждого свой функционал. По версии следствия, взятка давалась за беспрепятственный проезд грузовых авто, гружёных сельскохозяйственной продукцией с перевесом. Однако в деле нет ни одного процессуального документа, который подтверждал бы этот факт. Кроме этого не назначены соответствующие экспертизы, не проанализированы полученные следствием документы, которые могли бы свидетельствовать о перегрузе. И таких нарушений масса. Очень много нареканий вызывают результаты проведённых экспертиз. Мы просим суд вернуть дело на доследование и изменить меру пресечения моего подзащитного, — сказал Загир Вагапов.
Подсудимый Саяхат Тастлеуов подозревает, что уголовное дело в отношении него является якобы местью со стороны сотрудников антикоррупционной службы. По его словам, он несколько раз привлекал их к ответственности за нарушение ПДД.
Сын 60-летнего подсудимого Мурата Бердыгалиева говорит, что состояние здоровья его отца вызывает особое беспокойство. Ведь находясь под арестом, он не получает необходимую медицинскую помощь.
– Отец до задержания состоял на учёте с астмой, у него также проблемы с сердцем и с давлением. Только за прошлый год из-за проблем со здоровьем он находился на больничном 155 календарных дней. Отца арестовали 29 марта и с момента задержания он сидит пять месяцев. За это время его допрашивали всего два раза. Его камера находится на первом этаже, окон в помещении и кондиционера нет, в камере сидят 12 человек и все курят. Там душно. Какой смысл у органов следствия держать пожилого человека под стражей? Тем более он вину признаёт! Мы просили (отпустить) залог, домашний арест, бесполезно. Два раза в день ему в СИЗО вызывают скорую, даже ночью вызывают врачей. Постовые, которые ночью не должны открывать дверь, выводят его на улицу, чтобы он подышал. Лишь бы он не умер. Оснований его держать под арестом нет. Его держат принципиально. Два допроса за пять месяцев — только из-за этого не держат. Я переживаю, что он может не дожить до конца суда, — сказал он.
Об изменении меры пресечения также попросили и остальные подсудимые, которые находятся под арестом.
Между тем, суд отклонил ходатайства адвокатов и их подзащитных. Главное судебное разбирательство назначено на 15 августа.
