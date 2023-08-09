Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева;

Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая;

Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая.

В «Алматы Су» предупредили об отключении холодной воды. 10 августа с 9 до 19 часов её подачу прекратят в жилые дома и здания, расположенные в квадратах улиц:Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.