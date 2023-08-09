В «Алматы Су» предупредили об отключении холодной воды. 10 августа с 9 до 19 часов её подачу прекратят в жилые дома и здания, расположенные в квадратах улиц:
  •  Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева;
  • Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая;
  • Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.