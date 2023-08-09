Средняя глобальная температура в июле этого года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Об этом сообщили на пресс-конференции Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщают «Новости ООН». Заместитель главы Службы изменения климата «Коперник» Евросоюза Саманта Берджесс отметила, что этот месяц был примерно на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем среднее значение за период с 1815 по 1900 годы.  По её словам, на основе анализа пещерных отложений, окаменелостей, кораллов и раковин можно сделать вывод, что «за последние 120 тысяч лет не было так тепло». Также побиты рекорды глобальной температуры поверхности моря. В июле поверхность океана потеплела примерно на 0,51 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов. Представитель ВМО Крис Хьюитт отметил, что причиной является «рост концентрации парниковых газов в атмосфере».