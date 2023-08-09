Девятого августа в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор по жестокому убийству пенсионерки, которое произошло девятого марта в частном доме посёлка Зачаганск. Тогда обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступник забрал с собой золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле полиция сообщила о задержании 35-летней подозреваемой. В её доме нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже юрист, ссылаясь на нестыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года задержанная родила в следственном изоляторе своего четвёртого ребёнка. Женщине изменили меру пресечения и разрешили находиться под домашним арестом.

35-летную Аиду Джалгасову признали виновной по статьям 99 УК РК «Убийство из корыстных побуждений» и 192 УК РК «Разбой с незаконным проникновением в жилое помещение». Ей назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Джалгасову взяли под арест в зале суда. Приговор вынесли присяжные заседатели.

Кроме этого, осуждённая должна будет выплатить родственникам погибшей пенсионерки моральную компенсацию в 10 миллионов тенге.

Сама Аида Джалгасова и её адвокаты не согласились с таким решением суда.

– За что вы меня осудили? Меня дома ждут четверо маленьких детей. Я этого человека никогда в жизни не видела даже, – сказала осуждённая.

Адвокат женщины Арман Абдрашит заявил, что они непременно будут подавать апелляционную жалобу.

– С таким решением суда мы категорически не согласны. Будем обжаловать его, так как данное уголовное дело – это сплошное нарушение действующего закона. Прокуратура вообще не реагировала на эти нарушения, впрочем так же как и суд, – сказал он.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото Ивана Повытчикова

