Девятого августа казахстанцам стали недоступны сервисы Yandex. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что приостановили работу домена yandex.kz. Это связано с размещением ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана. Позже в Yandex сообщили, что их сервисы в Казахстане снова доступны.
– Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Казахстана, — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что с первого сентября ФСБ России получит доступ к базам данных сервисов «Яндекс.Такси». В том числе в Казахстане. Тогда в компании заверили, что российское законодательство не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей. В Минцифры Казахстана отметили, что направили запрос в ООО «Яндекс» для предоставления развёрнутой информации по этому вопросу.