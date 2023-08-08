По данным «Казгидромета», девятого августа днём на юго-западе ЗКО ожидается сильная жара до +37 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.