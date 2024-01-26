По данным сайта ranking.kz, казахстанские семьи стали тратить всё больше денег на лечение и протезирование зубов. Хотя дантисты — не главная статья расходов на здравоохранение у казахстанцев. Больше, чем стоматологам, казахстанцы отдают только фармацевтам.

Данные бюро национальной статистики РК по объёмам оказанных больницами услуг дантистов подтверждают: в казахстанской стоматологии действительно наблюдается рост в денежном выражении. Не исключено, что он обусловлен инфляционными процессами. За третий квартал прошлого года различные стоматологические клиники и кабинеты оказали услуг на 38,2 миллиарда тенге.

При рассмотрении поквартальной динамики нельзя сказать, что объём оказанных услуг растёт от периода к периоду. Например, в январе–марте 2022 года сумма была максимальной за два года: 65,2 миллиарда тенге. После наблюдалось постепенное снижение. В 2023 году до таких высоких показателей дантисты так и не дошли. Этот временный феномен объясняется просто: в начале 2022 года казахстанцы начали активно подавать заявления на использование излишков своих пенсионных накоплений для лечения зубов. Новость о том, что у граждан в принципе появилась такая возможность, стала известна ещё в 2021 году. Однако процесс проведения лечения зубов за счёт ЕНПФ сам по себе не быстрый: человек должен сначала открыть отдельный счёт, пройти обследование у дантиста, протезиста, составить детальный план лечения, получить его одобрение и дождаться перечисления.

Судя по данным пресс-службы ЕНПФ, 96,5% всех заявлений казахстанцев на получение медуслуг за счёт пенсионных накоплений приходится как раз на лечение зубов. Общая сумма выплаченных на лечение денег из ЕНПФ за весь период с 2021 года составляет 419,3 миллиарда тенге. Средняя сумма изъятия у одного человека варьируется в пределах 880 тысяч тенге.

Стоит отметить, что государство не является на рынке стоматологических услуг ни сильным игроком, ни инвестором. 90,3% всего объёма услуг оказываются дантистами частных клиник, и лишь 7,1% — государственными медучреждениями. Это данные за третий квартал 2023 года.

В основном лечение зубов пациенты оплачивают из своего кармана. Например, за июль–сентябрь прошлого года 79,3% от общей суммы оказанных услуг было оплачено за счёт населения. Это 30,3 миллиарда из 38,2 миллиарда тенге. Вклад государства был куда более скромным: 13,8%. Это обусловлено небольшой долей населения, имеющего право на получение стоматологической помощи за счёт бюджета. На бесплатное плановое лечение зубов могут рассчитывать только беременные женщины и дети.

Почти половина всей суммы оказанных стоматологических услуг приходится на два крупнейших мегаполиса — Астану и Алматы. При этом нельзя сказать, что лечение зубов в этих городах обходится казахстанцам намного дороже, чем в областных центрах.

Судя по результатам мониторинга цен, проведённого редакцией Ranking.kz в стоматологических клиниках среднего сегмента, в январе 2024 года стоимость лечения поверхностного и глубокого кариеса в обеих столицах находилась в пределах среднего по стране значения. Например, чтобы вылечить неосложнённый кариес, алматинцам и астанчанам нужно заплатить 10–13 тысяч тенге (без учёта анестезии), глубокий кариес — 20–27 тысяч тенге. Самыми невысокими ценами на эти два вида терапевтических услуг в стоматологии среди городов РК отличаются Павлодар и Кокшетау. Дороже всего такое лечение у дантистов обойдётся жителям западных городов — Атырау, Актау и Уральска.

Анализ рынка стоматологических услуг в разных городах Казахстана также показал технологическую отсталость некоторых областных центров от крупных мегаполисов. В то время как столичные клиники уже предлагают услуги лечения под микроскопом, установку люминиров, пожизненную гарантию на импланты, многие медучреждения южных городов до сих пор не имеют собственных сайтов или соцсетей и продолжают рекламировать самые простые услуги только в онлайн-каталогах.



