По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, "по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах г. Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья".

- Ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов. Оснований для беспокойства не имеется. Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что после распространения в социальных сетях угроз совершения преступлений в школах города, они усилили обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Так же был взят на контроль пропускной режим в организации образования.

- С учетом информации о ряде аналогичных ложных сообщений за рубежом с начала года, по факту за заведомо ложного сообщения об акте терроризма было начато досудебное расследование. В ходе расследования проведены оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию, - рассказали в пресс-службе ДП области.

О нападениях на школы Актобе неизвестный сообщил в своём Телеграм-канале. Автор канала написал, что “подготовка к теракту идёт более года. Участвовать в этом будет 20 человек. А пока их организация распространяет яд в магазинах города”. Также он угрожает устроить стрельбу в школах и даже “заминировать” здания. Позже публиции удалили, тем не менее, родители школьников стали забирать своих детей.

Акиму области Асхату Шахарову даже пришлось объехать некоторые из них и успокоить родителей.