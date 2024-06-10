По данным Комитета торговли, за неделю в стране снизились цены на 10 видов товаров и овощей:

рис

гречку

подсолнечное масло

творог

муку 1 сорта

куриные яйца

рожки

морковь

лук

капусту

На картофель цена выросла на 4,4%. Самый высокий рост цен на этот овощ отмечен в Астане, Алматы, области Ұлытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Как отметил председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.

– Отдельное внимание уделено ситуации с поставками социальных продуктов в Алматы. Этот город является первым в топе регионов, оказывающих наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции в целом по стране. Следом идут Астана и Шымкент, - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей, чтобы насытить рынки города продукцией по стабильным ценам. В этой связи вице-премьер Серик Жумангарин поставил перед министерством сельского хозяйства задачу закрепить за тремя городами республиканского значения гарантирующих поставщиков овощей с близлежащих областей. СПК должны обеспечить гарантии бесперебойных поставок.

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу СПК по вопросам стабилизации цен. В частности, для обеспечения казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая.