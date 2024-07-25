По данным РГП "Казгидромет", 26 июля днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем до +30 градусов, ночью до +17.

26 июля на севере, востоке Мангыстауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в регионе прогнозируют жару до 33 градусов, ночью +22.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем температура воздуха составит +25 градусов, ночью +16.

26 июля ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +32 градуса, ночью +25.



