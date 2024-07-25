В ведомстве отметили, что 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил животных в зимовке. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали.

В Минсельхозе рассказали о случившемся подробно. Департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ проводит проверку касательно публикации в соцсетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота в ЗКО.

Автор поста выражает в ней мнение, что причиной произошедшего стала вспышка инфекционного заболевания. При этом местное население по его словам утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб из-за длительных дождей.

В тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике. Для исключения особо-опасных заболеваний они отобрали патологические материалы от павших двух овец и одного козла и направили в областную ветеринарную лабораторию.

Сообщается, что результаты будут готовы, предположительно пятого августа. Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы.