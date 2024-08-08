По данным санврачей, базовые станции – один из основных элементов системы сотовой радиосвязи. Они поддерживают связь с находящимися в зоне действия мобильными телефонами и работают в режиме приема и передачи сигнала. Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, электромагнитные излучения – это электромагнитные волны, создаваемые от антенн базовой станции.

– Установка и ввод базовой станции сотовой связи в эксплуатацию – длительный и подконтрольный процесс и регулируется жесткими правилами на законодательном уровне РК. Установка базовой станции разрешается только после получения санитарно-эпидемиологического заключения на проектные материалы, в котором отражены результаты расчетов электромагнитных излучений, указаны границы санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается органами санитарно-эпидемиологической службы. Основным требованием к размещению базовых станций на любых зданиях и сооружениях, является обеспечение предельно допустимых уровней электромагнитного поля как в помещении, так и на территории (не более 10 МкВт/см2), - отметили санврачи.

Как отмечают в ведомстве, антенны базовой станции размещаются на уже существующих постройках любого типа и на специально сооружаемых мачтах. Для обеспечения качественной мобильной связи антенны базовых станций направляются таким образом, чтобы основная электромагнитная энергия от них была собрана в тонком луче и не пересекалась с близлежащими домами. Электромагнитную энергию излучает не вся базовая станция сотовой связи, а только ее антенны. И они не излучают постоянную мощность 24 часа в сутки. Мощность базовых станций зависит от одновременно разговаривающих, или пользующихся мобильным интернетом людей в зоне действия этой базовой станции. Следовательно, ночью уровень электромагнитного излучения практически равен нулю.