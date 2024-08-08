Первый планшет от POCO - POCO Pad поступает в продажу в Казахстане: дата запуска, где купить

Представляем первый планшет от POCO, который сочетает в себе флагманское качество развлечений и эффективность рабочего процесса.

POCO Pad поступает в продажу в Казахстане 9 августа и будет доступен эксклюзивно в сети магазинов электроники и компьютерной техники «Белый Ветер», а также на mi.com.kz по цене 149 990 тенге.

POCO Pad оснащен плавным и четким 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц, что является одним из редких сочетаний в сегменте планшетов. Благодаря соотношению сторон 16:10 вы можете наслаждаться широкоэкранным форматом, который создает идеальные условия для просмотра видео, игр, чтения и работы с документами. Сертификат тройной защиты глаз TÜV Rheinland позволяет длительное время пользоваться устройством без усталости глаз. Кроме того, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos® обеспечивают потрясающее звуковое сопровождение.

Планшет POCO Pad оснащен процессором Snapdragon® 7s Gen 2, дополненным операционной системой Xiaomi HyperOS, которая обеспечивает плавную работу, повышает производительность и творческий потенциал. Ключевой особенностью планшета является функция взаимосвязи, включающая Рабочий стол+, Взаимосвязанность и Xiaomi Smart Hub, предлагая идеальное решение для работы. При наличии одной учетной записи POCO/Xiaomi и включенных Bluetooth и Wi-Fi, Рабочий стол+ позволяет удобно обмениваться контентом между мобильным устройством и планшетом, когда они находятся рядом. Совместная работа с разными устройствами позволяет легко копировать и вставлять материалы с одного устройства на другое. Активируйте Xiaomi Smart Hub и управляйте до семи устройствами одновременно, включая широкий спектр продуктов Xiaomi AIoT.

Тонкий металлический корпус серого или синего цвета делает планшет POCO Pad идеальным портативным помощником. Его огромный аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, чтобы обеспечить вас энергией во время работы или игры.

Наличие товара

Цена в Казахстане

POCO Pad 8/256 ГБ —149 990 тенге.