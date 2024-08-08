Премьер-министр РК Олжас Бектенов лично поручил руководству Атырауского нефтеперерабатывающего завода обеспечить стабильный выпуск и отгрузку дизельного топлива в период предстоящих осенне-полевых работ, а также своевременную и качественную реализацию запланированных проектов на предприятии. Генеральный директор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Галымжан Жусанбаев и заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев ознакомили премьер-министра РК с результатами производственной деятельности АНПЗ за 7 месяцев 2024 года.

Они доложили о ходе работы по возврату активов, статусе реализации экологического проекта Tazalyq, подготовке к предстоящим планово-предупредительным работам и других проектах развития производства.

Как доложил Галымжан Жусанбаев, до конца 2027 года на АНПЗ планируется реализовать 9 проектов для развития и повышения эффективности работы завода. Важнейшим из них является переход на 3-летний межремонтный период, который позволит увеличить объем переработки сырья с 5,5 до 6,7 млн тонн и выход светлых нефтепродуктов с 65% до 77% за счет безостановочной работы производства. Также для обеспечения энергетической безопасности предприятия до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию газотурбинную электростанцию (ГТЭС) мощностью 154 МВт. В настоящее время ведутся переговоры по вопросам заключения партнерских соглашений.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил производство ароматических углеводородов и ознакомился с работой установки Paramax по выпуску нефтехимической продукции. Согласно показателям с января по июнь на предприятии переработано 2 млн 911 тыс. тонн сырой нефти. Выработано 2 млн 632 тыс. тонн товарной продукции, что составляет 101% от производственного плана. За I полугодие текущего года АНПЗ произведено: автобензин АИ-92 – 671 728 тонн, АИ-95 – 115 132 тонны; дизельное топливо – 878 963 тонны; сжиженный газ – 106 021 тонна; авиатопливо – 95 296 тонн; бензол – 22 651 тонна; параксилол – 107 617 тонн; вакуумный газойль – 184 888 тонн. Глубина переработки нефти составила 86,6%. Доля светлых нефтепродуктов от общего объема переработки сырья – 68,6%.





Напомним, что АНПЗ выпускает свыше 20 видов товарных нефтепродуктов. Производимые на предприятии бензины и дизельное топливо соответствуют требованиям экологических классов К-4 и К-5.