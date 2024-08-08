По информации КНБ РК, в июле-августе 2024 года в Астане, а также Алматинской и Западно-Казахстанской областях были задержаны пять граждан Казахстана, все они с санкции суда взяты под стражу.

- По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности. При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства. Следует отметить, что двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства, - говорится в сообщении ведомства.

В КНБ добавили, что по факту проводятся досудебные расследования по трем статьям Уголовного кодека: 174 - "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", 256 - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и 259 - "Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности".

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит., отметили в ведомстве.

Фотографии с сайта КНБ РК