В уголовном суде Уральска завершили рассмотрение дела о взрыве в двухэтажном кафе Rizyq на улице Сырыма Датова, который произошел около 02:00 четвертого января 2024 года. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.

На скамье подсудимых арендатор кафе Rizyq 34-летний Мендибек Уалиев. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Ранее адвокат подсудимого Тамара Сарсенова просила отпустить её подзащитного под домашний арест. Но суд в ходатайстве отказал. Кроме того, адвокат попросила привлечь к ответственности лиц, которые пользовались и заправляли газовый баллон, из-за которого произошел хлопок. Со слов Сарсеновой, свидетели говорили, что газовые баллоны заправляли на автозаправке братья-повара Исмаиловы и в помещение занесли их тоже они.

Сегодня, 8 августа, суд признал Мендибека Уалиева виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, виновный должен оплатить трем потерпевшим материальный и моральный ущерб, в общей сложности около 20 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.