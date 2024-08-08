В уголовном суде Уральска завершили рассмотрение дела о взрыве в двухэтажном кафе Rizyq на улице Сырыма Датова, который произошел около 02:00 четвертого января 2024 года. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.
На скамье подсудимых арендатор кафе Rizyq 34-летний Мендибек Уалиев. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Ранее адвокат подсудимого Тамара Сарсенова просила отпустить её подзащитного под домашний арест. Но суд в ходатайстве отказал. Кроме того, адвокат попросила привлечь к ответственности лиц, которые пользовались и заправляли газовый баллон, из-за которого произошел хлопок. Со слов Сарсеновой, свидетели говорили, что газовые баллоны заправляли на автозаправке братья-повара Исмаиловы и в помещение занесли их тоже они.
Сегодня, 8 августа, суд признал Мендибека Уалиева виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, виновный должен оплатить трем потерпевшим материальный и моральный ущерб, в общей сложности около 20 миллионов тенге.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
- Взрыв в кафе Уральска: двое погибли, шестерых вытащили из-под завалов
- Взрыв в кафе Уральска: трагедия глазами очевидцев
- Взрыв в кафе Уральска: стали известны имена погибших
- Взрыв в кафе Уральска: родные пострадавшей собирают деньги на лечение
- Взрыв в кафе Уральска: защита просила выпустить подсудимого под домашний арест
- Взрыв в кафе Уральска: отец погибшей официантки просит суд строго не наказывать подсудимого
- Взрыв в кафе Уральска: газовый баллон заправляли по ночам на соседней АЗС