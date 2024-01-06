21-летняя Айгерим одна из пострадавших при взрыве двухэтажного кафе Rizyq на улице Сырыма Датова. Трагедия произошла четвёртого января около 2:00. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Во время взрыва погибли три человека, еще шесть с различными травмами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.

Родственники говорят, что состояние Айгерим тяжелое, в реанимацию никого не пускают. У девушки диагностировали термический ожог шеи, лица, спины и обеих верхних и нижних конечностей. У неё ожоговый шок и пневмоторакс.

— Врачи сказали у неё тяжелый ожог. Мы пригласили врачей из Самары, её осмотрели и сказали везти к ним. Но на это требуется собрать шесть миллионов тенге до следующей недели, — говорит сестра пострадавшей.

Сегодня, шестого января, в поселке Достык (бывший поселок РТС-прим.автора) района Байтерек прошли похороны 19-летней Маргариты. Также в последний путь в посёлке Егиндикол, Каратобинского района проводили, второго погибшего Руслана Каржаубаева. Похороны третьего погибшего - Ерхана Токпаева прошли в поселке Алмазное Чингирлауского района.

Все, кто желает помочь, могут связаться с сестрой Айгерим по номеру: 8 (776) 121-14 -17 Бактылы.