Пятого января в 23:45 патруль дорожной полиции остановил подозрительный автомобиль Hundai. За рулём оказалась 51-летняя женщина, находившаяся в состоянии легкого алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

— В мае 2021 года женщину лишили водительских прав на три года за езду в пьяном виде. Однако, несмотря на наказание и наличие троих несовершеннолетних детей, водитель повторно села за руль в нетрезвом виде. Женщина водворена в изолятор временного содержания. Автоледи грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и пожизненное лишение водительского удостоверения, — сообщили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения."