Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Спасательные работы на месте взрыва кафе «Rizyq» были завершены вечером того же дня, разрушенное здание полностью разобрали.

В настоящее время проводится расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц". Шестого января был задержан арендатор кафе.

Трагедия унесла жизни троих человек, ещё шесть пострадали. Сегодня, шестого января, в поселке Достык (бывший поселок РТС-прим.автора) района Байтерек прошли похороны 19-летней Маргариты Мухаметжановой. Студентка работала официанткой, свою смену закончила в 12 ночи, но осталась выпить чаю с подругами и погибла. Маргарита была старшей и единственной дочерью в семье.

Также в последний путь в посёлке Егиндикол, Каратобинского района проводили, второго погибшего - отца двоих детей 32-летнего Руслана Каржаубаева. При взрыве мужчину зажало между бетонными плитами. По словам родственников, погибший занимался ремонтом автомобилей, а в кафе он заехал с другом, чтобы поесть. Бегайдар Аткешев — друг Руслана при взрыве выжил. Он сейчас находится в больнице в отделении политравмы.

— Руслан занимался собственным делом. Был серьезным, немногословным. Настоящий мужчина. Вот такого человека потеряли. В мирное спокойное время, когда нет войны теряем людей. Кто за это в ответе? — рассказал родственник Руслана журналистам телеканала Qazaqstan.

Похороны третьего погибшего - студента Ерхана Токпаева прошли в поселке Алмазное Чингирлауского района. Молодой человек пришёл в кафе с друзьями, чтобы поесть и погиб.

В реанимации находятся два гражданина Узбекистана. Один из них работал шеф-поваром, а второй готовил шашлыки. Среди пострадавших также молодая девушка, которой успешно собрали деньги на операцию в России, и мужчина, сбор на его лечение ещё не закрыт. У всех пострадавших состояние стабильно тяжелое. Ещё один участник трагедии находится на амбулаторном лечении.