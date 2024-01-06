В пресс-службе областной прокуратуры ЗКО сообщили, что "департаментом ЧС области по факту возгорания и гибели людей в кафе «Rizyq»начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц".
— Шестого января подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в прокуратуре уточнили, что подозреваемым в деле является арендатор кафе.
— Межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы. другие подробности не разглашают в интересах следствия, - заявили в прокуратуре.
