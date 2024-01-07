Сулейман Гасанов — 28-летний детский врач-стоматолог. 20 ноября 2023 года на рабочем месте его задержали четверо полицейских. Ему предъявили обвинение по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Мама врача Илхама Гасанова говорит, что судебные разбирательства идут уже два года. До мошенничества её сына обвиняли в самоуправстве. А все это из-за автомобиля, который в 2021 году остался в наследство от покойного отца. Гасанов-старший был бизнесменом, и на третий день после его похорон к семье пришли люди и потребовали вернуть долг в 15 миллионов тенге. Так как у семьи не было денег, сын отдал внедорожник отца - Toyota Land Cruiser Prado 2007 года выпуска. Через четыре месяца гражданская жена отца, потребовала вернуть машину ей. Ссылаясь на то, что при жизни покойный оформил авто на неё. После этого женщина написала заявление в полицию и обвинила врача-стоматолога в самоуправстве.

- Было два суда по самоуправству, а потом следователь, без оснований, показаний и доказательств, переквалифицировала статью в мошенничество. Где основания, где доказательства? Ответили, что это из-за того, что сын выезжал за пределы страны. Сулейман был под подпиской о невыезде. Но у него с детства аритмия, он стоит на учете в Азербайджане, в 2022 году ему пришлось выехать на лечение, он отсутствовал 10 дней. На таможне его никто не останавливал, он вернулся и также ходил на работу. Он не виновен, чтобы убегать, и никогда не был судим. Он уважаемый, законопослушный человек. К нему на работу пришли и забрали, как будто он какой-то преступник. Никаких повесток не было, следствие было остановлено. Трубки следователь не берет, краткосрочные свидания не назначает. Она ведь должна объяснить, почему статью поменяли. Просто из моего сына сделали крайнего. Мы просили домашний арест или залог, ведь он не преступник. Ничего не разрешили. Я хочу, чтобы моего сына оправдали, - говорит Илхама Гасанова.

В день задержания Сулеймана ему было выдано разрешение на проведение одиночного пикета в Астане. По словам его матери, парень настолько устал от постоянных допросов и бесконечных звонков, что решил обратиться за помощью в столице.

Правозащитник Павел Кочетков считает, что в этом деле нет признаков уголовного преступления, а лишь гражданско-правовые отношения. По его словам, у объявившейся хозяйки машины отсутствуют документы, подтверждающие её право на собственность.

- Я не вижу там состава уголовного преступления. Да, в рамках дела полицейские имели право прийти на работу, но какие были основания? Они могли вызвать его по повестке. Такие действия требуются, когда человек застается на месте совершения преступления, либо имеются серьезные основания, например, человек представляет опасность или сопротивляется. Сделка с машиной изначально является незаконной, так как законная жена не давала нотариального письменного согласия на продажу. По гражданскому законодательству без согласия обоих супругов, совместно нажитое имущество не может быть продано, подарено или каким-либо образом отчуждено, - отметил правозащитник Павел Кочетков.

Поговорить с гражданской женой умершего Сулеймана Гасанова не удалось.

Между тем, в департаменте полиции по ЗКО на запрос редакции ответили, что согласно статье 201 УПК РК данные расследования не подлежат разглашению. Также было добавлено, что 25 марта 2022 года в отношении Сулеймана Гасанова начато досудебное расследование по статье 389 УК РК "Самоуправство". А 10 мая 2023 года дело было квалифицировано по статье 190 "Мошенничество".