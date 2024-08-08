В Жайык-Каспийскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о гибели рыбы на 64-м и 72-м километрах нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» в Жылыойском районе Атырауской области.

По данным министерства сельского хозяйства, на предполагаемое место гибели молоди выехала комиссия, информация подтвердилась. Вес собранной молоди карася составил 127 килограммов.

Департамент экологии по Атырауской области взял пробы воды для лабораторных исследований. Однако взять пробы погибшей рыбы не удалось, так как она разложилась.

– В результате весеннего паводка река Жем вышла из берегов, и речная вода с молодью накопилась на мелких разливах. Предполагаемой причиной гибели молоди является нехватка растворенного в воде кислорода, - сообщили в ведомстве.

Специалисты собрали погибшую молодь и утилизировали её согласно санитарным нормам.



