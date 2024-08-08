Водитель и один пассажир скончались на месте ДТП, три пассажира доставлены больницу Актобе.

Трагедия произошла седьмого августа на автодороге Самара-Шымкент. По данным департамента полиции Актюбинской области, водитель DAF двигаясь со стороны города Хромтау в Актобе вблизи кемпинга «Батыс-Жер» столкнулся с Toyоta-Ipsum. Водитель и один пассажир скончались на месте ДТП, три пассажира доставлены больницу Актобе.

– По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, - добавили в полиции.

В региональном управлении здравоохранения сообщили, что на место выехали четыре бригады областной станции скорой помощи. 12-летняя девочка получила множественные травмы, в крайне тяжелом состоянии ее доставили в детскую больницу. 18-летний брат девочки доставлен в ту же больницу, состояние стабильно тяжелое. 43-летняя женщина получила множественные травмы, ее госпитализировали в многопрофильную больницу. Туда же доставлен водитель грузовой машины, у него перелом кисти. Врачи направили его на амбулаторное лечение.

Напомним, утром 7 августа на этой же трассе произошло лобовое столкновение большегруза MAN и Toyоta-Ipsum. Водитель, двое взрослых, один из которых тренер, а также пятеро детей, двое из них дети тренера, погибли на месте. Легковую машину от столкновения буквально искорежило. В полиции изначально сообщили о шести погибших, позже из машины извлекли тела еще двух детей, это учащиеся 6-7 классов. Водителю было 33 года, двум мужчинам по 37 лет. Спортсмены со взрослыми направлялись на соревнования, организованные частным благотворительным фондом. Идет следствие по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Подозреваемый водитель MAN водворен в ИВС.