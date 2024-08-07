Шесть человек погибли в ДТП под Актобе. Трое из них дети

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, сегодня, седьмого августа, примерно 10:10 на 862 км автодороги международного значения Самара-Шымкент на территории Хромтауского района, произошло ДТП с участием грузового транспортного средства «МАН» с «Тойота Ипсум».

- В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Ипсум» и его пять пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. При этом, о проведении данного мероприятия, государственным органам (отделу образования, управлению образования и полиции) не сообщалось. По данному факту начато досудебное расследование выясняются причины ДТП, - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что за последний год в Актюбинской области произошло сразу несколько аварий с участием школьников. Так, в декабре прошлого года школьники с педагогом ехали на олимпиаду и попали в ДТП на трассе Самара — Шымкент. Тогда погибли два ученика и педагог. Годом раньше в ДТП на трассе Актобе-Шубаркудук погиб один ребенок, еще восемь были доставлены в больницу с различными травмами.

А в июне 2023 года в аварии под Актобе погибли четыре человека - все они педагоги ЗКО, которые ехали в соседний город на экзамен в университете.