Гибель рабочего во время ремонта моста в Уральске: трагедию будет расследовать комиссия

Трагедия произошла шестого августа. Во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган 47-летний мужчина упал в воду и скончался. Рабочего спасти не удалось. По данным полицейских, мужчина утонул.

Заместитель руководителя управления управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов сообщил, что ремонтом моста занималось ТОО «Батыс Акжол Строй». После того, как руководство компании-подрядчика предоставит информацию будет создана специальная комиссия. Она займется расследованием обстоятельств трагедии.

– Будем устанавливать вину. В состав комиссии войдут представители работодателя, работника, председателем будет назначен инспектор. По Закону комиссия будет работать 10 рабочих дней с правом продления дважды ещё на 10 дней. Итого максимум 30 рабочих дней, - сообщил Арман Туйгинбетов.

Руководство ТОО «Батыс Акжол Сервис» комментировать трагедию не стало, заявив, что пока не владеют информацией.

Во время паводка этой весной в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовалась затор изо льда. Подвесной мост удерживал льдины и ветви деревьев, его пытались приподнять без демонтажа, для чего привлекли спецтехнику. В итоге мост остался, но был частично разрушен. В мае 2024 года жители села Октябрьское района Байтерек просили властей восстановить мост, который связывал их село с городом.