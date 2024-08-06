В Уральске рабочий утонул во время ремонта моста, разрушенного во время паводка

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, сегодня, шестого августа, во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган по неосторожности упал с моста воду и утонул работник одного из ТОО. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды.

На месте работала следственно-оперативная группа.



Во время паводка этой весной в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовалась затор изо льда. Подвесной мост удерживал льдины и ветви деревьев, его пытались приподнять без демонтажа, для чего привлекли спецтехнику. В итоге мост остался, но был частично разрушен.

В мае 2024 года жители села Октябрьское района Байтерек просили властей восстановить мост, который связывал их село с городом.