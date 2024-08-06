В ходе подготовки к паводкам этого года нашли карту паводка на реке Жайык, разработанную 30 лет назад. Она содержит информацию о местах, где река выходила из берегов и затапливала населенные пункты.

По информации пресс-службы акимата Атырауской области, уникальность новой карты паводков 2024 года заключается в её точности. Она отображает границы разливов, направления потока воды, и критически важные объекты инфраструктуры, дамбы и каналы. Важным аспектом является учёт космических снимков, которые обеспечивают актуальную информацию о гидрологических изменениях. Карта также выделяет населённые пункты, наиболее подверженные затоплению, что помогает оптимально разместить защитные сооружения и определить зоны, требующие особого внимания.

В ходе подготовки к паводкам этого года нашли карту паводка на реке Жайык, разработанную 30 лет назад. Она содержит информацию о местах, где река выходила из берегов и затапливала населенные пункты. В 1993-1994 годах уровень воды в Урале достигал критических отметок, и ситуация могла повториться в этом году. Карта стала важным инструментом для борьбы с паводком.

— Две карты паводков на реке Жайык — одна созданная 30 лет назад, и другая разработанная в 2024 году — имеют критическое значение для обеспечения безопасности региона. Первая карта фиксирует исторические данные о местах затопления, что позволяет понять природные особенности паводков и их повторяемость. Новая карта 2024 года учитывает современные изменения в гидрологическом режиме реки и адаптирована к текущим условиям. Использование обеих карт вместе поможет разрабатывать эффективные противопаводковые меры для защиты населения и инфраструктуры в будущем, — отметил Серик Шапкенов.

При подготовке к паводкам в Атырауской области вдоль реки Жайык построили 590 километров защитных дамб и уложили 5 миллионов мешков с песком. На берегоукрепительные работы мобилизовали около двух тысяч единиц техники. Круглосуточно дежурили две тысячи сотрудников различных учреждений и организаций.

Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская области направили спецтехнику и оказали помощь в борьбе с паводками. В борьбе с паводками приняли участие более 20 тысяч атыраусцев.