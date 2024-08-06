Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 42-летний житель области подозреваемый в мошенничестве представлялся жертвам застройщиком, владельцем и посредником по продаже квартир. Под предлогом продажи и оформления жилья подозреваемый завладел деньгами.

Так, в 2022 году один из жителей Жангалинского района передал мошеннику 30 миллионов тенге, а в 2020 году жительница Уральска передала 27,5 миллиона тенге для оформления дома. Общий ущерб, нанесенный жителям области, превысил 100 миллионов тенге. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.

Департамент полиции ЗКО просит жителей быть бдительными и не доверять незнакомым и непроверенным лицам. Не передавать крупные суммы денег не проверенным лицам и проявлять бдительность при звонке телефонных мошенников.