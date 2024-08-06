Прокуратура Махамбетского района вернуло государству имущество на сумму 38 миллиона тенге. Анализом установлено, что аким Бейбарысского сельского округа передал в доверительное управление ТОО «Первомайский» понтонную насосную водяную станцию без проведения тендера.
По данным прокуратуры, хозяйствующим субъектом понтонная станция продолжала эксплуатироваться в ущерб государству.
Внесенным акиму района представлением об устранении нарушений законности, указанное имущество возвращено государству. Аким сельского округа и бухгалтер привлечены к дисциплинарной ответственности.