По данным РГП "Казгидромет", 7 августа днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на востоке области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 августа на севере Мангыстауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области до 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 40 градусов.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на севере, юге, востоке области порывы до 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара до 35 градусов.



