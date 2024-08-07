Позже в полиции сообщили, что из салона Toyota Ipsun извлекли тела еще двух детей. Итого в результате аварии погиб водитель минивена и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

Жуткое ДТП под Актобе: из салона авто извлекли тела еще двоих детей

Жуткое ДТП произошло на 862 км трассы Самара-Шымкент в Хромтауском районе около 10 утра седьмого августа. По словам начальника местной полицейской службы Айдоса Кулжанова, на дороге столкнулись грузовой МАН и "Тойота Ипсум".

В "Тойоте" были двое взрослых, водитель и трое детей, они ехали на турнир по футболу в Мангыстаускую область. Все они погибли. Водителю было 33 года, двум мужчинам по 37 лет. Один был с двумя сыновьями, также был еще один ребенок. Дети – ученики 6-7 классов, по предварительным данным. Причина аварии выясняется, но по предварительным данным, произошло лобовое столкновение.

Спортсмены со взрослыми направлялись на соревнования, организованные частным благотворительным фондом. Легковая машина выехала из поселка Карашатау Айтекебийского района, погибшие жители этого поселка.

Позже в полиции сообщили, что из салона Toyota Ipsun извлекли тела еще двух детей. Итого в результате аварии погиб водитель минивена и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия.

Руководитель управления образования Актюбинской области Жайк Султан выразил соболезнования родным погибших и попросил родителей отказаться от поездок, которые не входят в календарь утвержденных мероприятий.



Фарида ЗАРИП



