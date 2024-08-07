В апреле этого года стало известно о том, что руководитель отдела архитектуры и градостроительства Уральска Муратбек Ташенбаев подозревается во взяточничестве. Тогда информацию подтвердили в антикоррупционной службе. И вот, спустя четыре месяца расследование было завершено и уголовное дело передали в Уральский городской суд. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Кымбат Хайрушевой.

Согласно информации из судебного кабинета, помимо 32-летнего Ташенбаева на скамье подсудимых ещё два человека - Асылжан Купбаев и Нурсултан Гатау. Главному архитектору Уральска и Нурсултану Гатау предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Асылжан Купбаев обвиняется в даче взятки. При этом Ташенбаев находится под домашним арестом, Гатау под подпиской о невыезде, а Купбаеву избрана мера пресечения в виде залога.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 19 августа.