Прокуроры Атырауской области выявили нарушения в сфере обеспечения безопасности труда. Установлено, что сотрудники медицинского учреждения скрыли 13 случаев трудового увечья. В последующем из-за этого не назначалось обязательное расследование для установления вины работодателя. Следовательно, потерпевшие лишены соответствующей компенсации.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора Макатская районная больница привлечена к административной ответственности по статье 96 КоАП РК «Несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью».