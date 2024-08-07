На 1,3 млн тенге превысил скорость водитель авто в ЗКО

По данным департамента полиции ЗКО, система Suncar Smart Qorgau в потоке автомобилей выявила автомашину Hyundai, водитель которой неоднократно превысил скорость на улицах города.

Полицейские задержали водителя. Выяснилось, что он 53 (!) раза нарушил правила дорожного движения.

— Нарушителем оказался 21-летний житель Уральска. В основном нарушения связаны с превышением скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 1,3 миллиона тенге, — отметили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50% от суммы штрафов. В настоящее время автомобиль водворили на спецавтостоянку.