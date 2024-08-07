По данным РГП "Казгидромет", 8 августа днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью западе, севере области, днем на востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на востоке области порывы до 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +20.

Днем в центре, на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, град шквал. Ночью на севере, в центре, днем на большей части области гроза, днем +28 градусов, ночью +20. Ветер северо-западный на юге, в центре области порывы до 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 августа на западе, севере Мангыстауской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается +33 градуса, ночью +25.

Днем на севере Атырауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, днем +34 градуса, ночью +25.











