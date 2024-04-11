Эту информацию официально подтвердила антикоррупционная служба ЗКО.

- Департаментом проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Уральск. Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат, - сообщили в антикоррупционной службе изданию «umarovnews» в ответе на официальный запрос.

Однако в настоящее время установлено, что руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Уральска Муратбек Ташенбаев с 29 марта 2024 года является подозреваемым по статье 366 часть 3 пункт 4 УК РК «Получение взятки в крупном размере». В настоящее время с санкции суда он находится под домашним арестом.

Информацию о том, отстранен ли Ташенбаев от занимаемой должности в акимате города Уральска не предоставили. Тем временем, в телефонном разговоре с журналистом «umarovnews» 31 марта 2024 года Ташенбаев опроверг информацию о том, что в отношении него расследуется уголовное дело, но сообщил, что в антикоррупционную службу его вызывали.

– Просто по работе вызывали и все, - сказал тогда Ташенбаев.

О какой сумме взятки идет речь в настоящее время - неизвестно. Известно лишь то, что решение назначить Ташенбаева на должность архитектора города Уральска было инициативой акима Уральска Миржана Сатканова. Именно он в августе 2022 года во время интервью уральским журналистам сказал, что ищет человека на должность архитектора.

- Знаю одного молодого парня из Аксая, я его пригласил, но пока он решение не принял. Если согласится — я его встречу, если нет – то буду искать дальше, - сказал тогда Миржан Сатканов.

Муратбек Ташенбаев занял должность архитектора Уральска 1 сентября 2022 года. До этого он больше двух лет отработал заведующим сектором отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района в городе Аксай.