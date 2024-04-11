Как только в воскресенье объявили, что в регионе режим ЧС, часть атыраучан так сильно испугалась, что решила срочно покинуть город. Самолеты были уже многим не доступны: либо билеты раскупили на ближайший рейс до городов, где нет паводков, либо цены были завышены. Вероятно, поэтому на вокзале вчера, 10 апреля, было скопление людей, видео с которого попало во многие паблики.

На брифинге оперативного штаба замакима области Жасулан Бисембиев отметил, что в тот день на вокзал одновременно прибыли сразу четыре состава: поезд с вахтовыми рабочими из Кульсары, поезд из пяти вагонов направлением Атырау – Кульсары, поезд до станции Акколь, что в Курмангазинском районе и поезд сообщением Атырау-Алматы.

Бисембиев так же подчеркнул, что очень много людей заранее покупали билеты. Однако последние два дня жители их сдают. Тем временем, сегодня стало известно, что дорога Актау- Байчунас, которая соединяет жителей Атырауской области и Мангыстауской сильно размыта. Атыраучане могут добраться до Актау лишь на поезде.

А вообще, самое безопасное место - это Ганюшкино, что в Курмангазинском районе, - сказали лидеры группы "Drive Atyrau". - В другие направления есть риск застрять в воде.

Лина Ойлова