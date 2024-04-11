Инцидент произошел в Уилском районе Актюбинской области, где объявили ЧС из-за паводка. Заправка находится на окраине районного центра. Там произошел взрыв подземной цистерны с газом. После взрыва загорелась автогазозаправочная станция, которая принадлежит ИП «Займулдина». Огонь быстро перекинулся на рядом стоящую пристройку.

– На месте находятся сотрудники отдела по ЧС и отдела полиции Уилского района. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно на место выехали сотрудники ДЧС, - сообщили в акимате Актюбинской области.

Фарида ЗАРИП