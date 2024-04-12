По информации РГП «Казгидромет», в селе Январцево за сутки река Урал поднялась на 13 сантиметров. В Уральске за сутки на 8 сантиметров, до опасного уровня осталось 114 сантиметров. Пик паводка в ЗКО ожидают с 17 по 19 апреля.

Урал в селе Кушум также поднялся и за сутки воды прибавилось на 14 сантиметров. Сегодня, 12 апреля, уровень воды составляет 702 сантиметра.

В селе Тайпак река Урал за сутки поднялся на 15 сантиметров, но до опасной отметки еще 425 сантиметров. Уровень Кушумского канала сейчас составляет 798 сантиметров при опасном – 800 сантиметров.

Также подъем воды на 20 сантиметров замечен на реке Рубежка в селе Рубеженское.

В целом на бОльшей части рек уровень воды падает. Напомним, что в трех городах России, расположенных вдоль Урала уровень воды превысил критическое значение. К примеру, на утро 12 апреля российские СМИ сообщают, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 11,29 метра. В ЗКО сохраняется сложная паводковая ситуация.