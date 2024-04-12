Руководитель управления предпринимательства ЗКО Нуржан Утепбаев сообщил, что за две недели в области были отмечены незначительные колебания цен на сахар и морковь. Арендаторов и владельцев крупных торговых рынков информируют о необходимости соблюдения цен на социально значимые продовольственные товары.
— Местными исполнительными органами на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг цен в торговых объектах. На данный момент нет свидетельств существенного увеличения цен на продукты или неоправданного повышения цен в магазинах. Также не наблюдается нехватки товаров в магазинах или увеличения спроса на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. Ведется информирование населения и бизнеса об административной ответственности за нарушение торгового законодательства, — сообщил Нуржан Утепбаев.
По закону, продавцы могут добавлять не более 15% к цене производителя или оптовика на социально значимые продукты питания, об этом сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова.
Перечень социально значимых продовольственных товаров был утвержден приказом заместителя премьер-министра торговли и интеграции РК в 2023 году.
В него вошли 19 наименований:
- мука пшеничная первого сорта,
- хлеб пшеничный из муки первого сорта,
- рожки,
- крупа гречневая,
- рис шлифованный,
- сахар-песок,
- масло подсолнечное,
- говядина (лопаточно-грудная часть с костями),
- мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью),
- яйцо куриное (1 категория),
- соль поваренная пищевая).
Из овощной продукции в перечень СЗПТ внесены следующие позиции:
- картофель,
- морковь столовая,
- лук репчатый,
- капуста белокочанная.
Из молочной продукции присутствуют:
- молоко пастеризованное 2,5 % (молоко и кефир должны быть в мягкой упаковке),
- кефир с жирностью в 2,5%,
- творог 5-9% жирности,
- масло сливочное не менее 72,5 % жирности.
Если вы заметили, что магазины продают социально значимые продукты питания слишком дорого, обратитесь в департамент торговли через платформу e-otinish или напишите заявление по адресу: Сарайшык, 44/2, офисы 303, 304, 305.