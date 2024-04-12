Руководитель управления предпринимательства ЗКО Нуржан Утепбаев сообщил, что за две недели в области были отмечены незначительные колебания цен на сахар и морковь. Арендаторов и владельцев крупных торговых рынков информируют о необходимости соблюдения цен на социально значимые продовольственные товары.

— Местными исполнительными органами на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг цен в торговых объектах. На данный момент нет свидетельств существенного увеличения цен на продукты или неоправданного повышения цен в магазинах. Также не наблюдается нехватки товаров в магазинах или увеличения спроса на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. Ведется информирование населения и бизнеса об административной ответственности за нарушение торгового законодательства, — сообщил Нуржан Утепбаев.

По закону, продавцы могут добавлять не более 15% к цене производителя или оптовика на социально значимые продукты питания, об этом сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова.

Перечень социально значимых продовольственных товаров был утвержден приказом заместителя премьер-министра торговли и интеграции РК в 2023 году.

В него вошли 19 наименований:

мука пшеничная первого сорта,

хлеб пшеничный из муки первого сорта,

рожки,

крупа гречневая,

рис шлифованный,

сахар-песок,

масло подсолнечное,

говядина (лопаточно-грудная часть с костями),

мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью),

яйцо куриное (1 категория),

соль поваренная пищевая).

Из овощной продукции в перечень СЗПТ внесены следующие позиции:

картофель,

морковь столовая,

лук репчатый,

капуста белокочанная.

Из молочной продукции присутствуют:

молоко пастеризованное 2,5 % (молоко и кефир должны быть в мягкой упаковке),

кефир с жирностью в 2,5%,

творог 5-9% жирности,

масло сливочное не менее 72,5 % жирности.

Если вы заметили, что магазины продают социально значимые продукты питания слишком дорого, обратитесь в департамент торговли через платформу e-otinish или напишите заявление по адресу: Сарайшык, 44/2, офисы 303, 304, 305.