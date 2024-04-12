Как рассказали в упралвении физической культуры и спорта Актюбинской области, 14-летний Бексултан, ученик 8 класса областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра в прошлом году поступил в седьмой класс учебного заведения, на отделение вольной борьбы.

- 11 апреля 2024 года, около 21:00, поступило сообщение, что он упал и потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Бексултан скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы. В настоящее время выясняется, по какой причине умер ребенок. Ведется следствие в рамках умышленного причинения здоровья. Инцидент произошел в 9 вечера. Директор и сотрудники интерната сейчас в полиции, - сообщили в управлении физкультуры и спорта.