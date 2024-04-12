В Уральске более 300 человек участвуют в укреплении берегов Урала

По данным оперативного штаба, на территории области и города нет подтопленных жилых домов и дворовых территорий. Но имеется один перелив через автодорогу местного значения и 63 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов.

На шести местах для механизированного дозора проводится мониторинг уровня рек Урал, Деркул и Чаган. Охраной общественного порядка в районах 1-ая, 2-ая, 3-ья дачные, Мясокомбинат, Телецентр, Зачаганск, поселок Желаево занимаются 120 человек.

Берегоукрепительными работами и укладкой мешкотары на реке Урал в районе Курени занимаются 100 человек. На «Станции юных натуралистов» задействовано 50 человек, а

в Коминтерне работают 75 спасателей из ДЧС Мангыстауской области.

На набережной реки Чаган по улице Исатая-Махамбета берег укрепляют 30 человек, еще 30 спасателей находится на Старичной набережной. В районе перевалочной рощи в Уральске дамбу строят 14 человек.

Работы по заполнению мешков песком на полигоне ТБО в районе села Асан закончены. Жителей дачных массивов 1, 2, 3-й дачной эвакуировали. Эвакопункт в Доме школьников укомплектован и готов к работе, говорят в оперштабе.

В Бурлинском районе в шести населенных пунктах идут противопаводковые работы.

В селе Жарсуат, Жарсуатского сельского округа берегоукрепительными работами занимаются 104 человека. Аналогичной работой в селе Бурлин занимаются 10 человек. В селе Димитрово, Жарсуатского сельского округа пять человек уложили 200 мешков с песком, их работа продолжается. Также 38 человек укладывают мешкотару в селе Бумаколь, еще семь в поселке Облавка. В поселка Канай в работе по укреплению берега задействовано 20 человек.

В Байтерекском районе возведением дамбы занимались 12 человек. В селе Байконыс, Рубежка, Аксу и Янайкино, возведено четыре дамбы протяженностью – 5,3 километра, средней высотой – от 2 до 4 метров.

В селе Алгабас, Акжаикского района укрепление дамбы завершено, ведется мониторинг уровня воды. Было заготовлено 25 397 мешков, за сутки заготавливали 8 735 мешков. В 12 сельских округах построено 23 дамбы, протяжённостью 11,34 километра с средней высотой от 1,5 до 2 метров.

В Казталовском районе, селе Жалпактал работы по уплотнению плотины Автобазы приостановлены. По реке Караозен 31 жителя переправили в Жалпактау.

В Теректинском районе возвели дополнительную дамбу. В селах Айтиево и Магистральный также идут берегоукрепительные работы. В Подстепном укреплением берега занимается 134 человека.

В Чингирлауском районе в связи с подъемом воды в реке Илек, в селе Мырзагара Ащысайского сельского округа возвели вал и дамбу протяженностью – 150 метров.

Из-за размывов автодороги «Сырым-Каратобе», жителей села Каратобе по реке Калдыгайта переправили в Караколский сельский округ. Всего переправлено 260 человек, их них 12 детей.



