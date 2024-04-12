Отказавшихся от эвакуации жителей ЗКО могут оштрафовать на 110 тысяч тенге

В прокуратуре города сообщили, что отказ жителей от эвакуации, будет расценён, как неповиновение законному требованию сотрудников полиции. За такое нарушение полагается штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге - прим. автора) или могут арестовать на 15 суток.

— Согласно статье 667 Кодекса РК об административных правонарушениях, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток, — сообщили в прокуратуре.

Жителям напоминают, что своим отказом они подвергают опасности себя и своих близких.