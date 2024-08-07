Официальный представитель антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров сообщил, бывший директор футбольного клуба «Акжайык» Азамат Шайхы подозревается в хищении бюджетных средств путем обмана на общую сумму 57 миллионов тенге.

– Деньги выделила управление физической культуры и спорта ЗКО футбольному клубу «Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе "Арт Спорт", - сказал Данияр Бигайдаров.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Другими словами во время досудебного расследования он будет находиться под арестом.

Напомним, Азамат Шайхы возглавлял футбольный клуб «Акжайык» с 2020 по 2022 годы. Затем он уволился с должности директора ФК «Акжайык» в конце июня 2022 года. С сентября 2023 года по июль 2024 года он занимал пост председателя правления ФК «Актобе», в конце июля стало известно о том, что Шайхы покинул эту должность. На странице клуба говорится о том, что он покинул пост по собственному желанию.



