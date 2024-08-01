Азамат Шайхы возглавлял футбольный клуб "Акжайык" с 2020 по 2022 годы. Затем он уволился с должности директора ФК “Акжайык” в конце июня 2022 года. С сентября 2023 года по июль 2024 года он занимал пост председателя правления ФК “Актобе”. А на днях стало известно о том, что Шайхы покинул эту должность. На странице клуба говорится о том, что он покинул пост по собственному желанию.

Как оказалось, к Азамату Шайхы возникли вопросы у антикоррупционной службы. Сегодня, первого августа, борцы с коррупцией подтвердили, что в отношении Шайхы ведется досудебное расследование. С санкции суда подозреваемого взяли под стражу. Расследование продолжается. Иную информацию в интересах следствия в антикоррупционной службе раскрывать не стали.

К слову, ФК "Акжайык" по сей день переживает сложные времена. Некогда успешный клуб с миллиардным бюджетом игравший в премьер-лиге, сегодня оказался на последней строчке первой лиги. Одной из основных причин этой черной полосы руководство клуба считает сокращение финансирования со стороны государства. Если в прошлом году финансирование для «Акжайыка» сократили до 400 миллионов тенге, то в этом году из-за режима ЧС, им и вовсе не выделили ни одного тиына. В следствие чего на протяжении полугода без зарплаты сидит не только тренерский штаб клуба, но и игроки профессионального клуба.

Между тем, по предварительной информации, арест Азамата Шайхы напрямую связан с его деятельностью в ФК "Акжайык". Именно во время его правления клуб скатился в Первую лигу и образовались многомиллионные долги.



