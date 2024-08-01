По данным РГП "Казгидромет", 2 августа днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +20.

В Мангыстауской области ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37 градусов, ночью +25.

2 августа в Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35-36 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36 градусов, ночью +22.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный днем на севере, западе области порывы до 15-18 м/с. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +29 градусов, ночью +17.



