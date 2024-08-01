







Блогеры из Астаны Улан Абишев и Алмас Алтай организовали розыгрыш комплектов шин бренда Attar, произведенных в Казахстане. Акция вызвала огромный интерес и энтузиазм среди аудитории блогеров.

Производство шин ведется на площади 106 тысяч квадратных метров в Сарани. Продукция будет поставляться как на территории Казахстана, так и на экспортные рынки.

На заводе в единой последовательной схеме реализованы все технологические процессы - от подготовки сырья, приготовления резиновых смесей, заготовки, сборки "зеленой" шины до вулканизации и контроля качества. Уникальные технологии и оборудование на производстве отличаются высоким уровнем автоматизации, энергоэффективности и минимальным воздействием на окружающую среду. Установлено порядка 800 единиц оборудования от мировых отраслевых производителей из КНР, Германии, Италии, Португалии и Японии. Это одно из образцовых производств в Центральной Азии.

"Я всегда стремлюсь делиться с моими подписчиками лучшими продуктами и услугами, и этот розыгрыш не стал исключением. Шины Attar славятся своим высоким качеством и надежностью. Очень рад, что мои подписчики теперь тоже смогут оценить эти шины и убедиться в их высоком качестве", - поделился своими мыслями о розыгрыше блогер Улан Абишев.

Продукция завода выпускается под брендом Attar. К настоящему времени произведенные шины прошли испытания в Чехии и Германии и получили все требуемые сертификаты.

"Автомобильные шины - это не просто аксессуар, а важная составляющая безопасности на дороге. Шины Attar прошли множество тестов и доказали свою надежность в любых погодных условиях. Этот розыгрыш позволил многим людям познакомиться с продукцией Attar и получить отличные шины бесплатно. Рад, что смог порадовать своих подписчиков таким ценным подарком", - отметил Алмас Алтай.

Победители розыгрыша также поделились своими эмоциями.

"Я давно слежу за блогом Улана и всегда восхищаюсь его профессионализмом и качеством контента. Когда узнала о розыгрыше, сразу решила участвовать, но даже не надеялась на победу. Это был настоящий сюрприз! Шины Attar станут отличным дополнением для моего автомобиля", - отметила Дильназ.





Шины особо востребованных размеров 185/65 R15, Attar 195/65 R15 и 205/55 R16 уже можно приобрести в дилерских центрах по следующим адресам: Астана: проспект Туран, 53А и Алматы: улица Суюнбая, 159А.



