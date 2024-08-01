Горячая линия для борьбы с коррупцией в здравоохранении запущена в Казахстане

Министерство здравоохранения РК усиливает контроль за коррупцией в сфере здравоохранения. Ведомство обратилось к казахстанцам с просьбой звонить на 1414, если они столкнулись с ограничением доступа к медицинским услугам, требованиями вознаграждения или другими действиями при получении медицинской помощи.

— Обращения будут зарегистрированы операторами Единого контакт-центра и направлены на рассмотрение в соответствующие медицинские организации. Для обеспечения полной прозрачности и справедливости рассмотрения каждого случая, все сообщения будут поступать одновременно в региональное управление здравоохранения, службу собственной безопасности Фонда социального медицинского страхования и министерство здравоохранения. Мы просим сообщать о любых нарушениях. Активное участие наших граждан играет важную роль в создании честной и доступной системы здравоохранения для всех, — сказано в обращении.

В Минздраве подчеркнули свою решимость создать атмосферу полной нетерпимости к любым формам коррупции. А в случаях, когда коррупция подтверждается, информация о таких инцидентах будет направлена в правоохранительные органы для последующего принятия мер.