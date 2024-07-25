Стоматологические клиники помогали казахстанцам обналичивать деньги под видом платы за оказанные услуги. Это в "Отбасы банке" назвали нецелевым использование пенсионных излишков.

По данным на 23 июля, на лечение с помощью пенсионных было использовано 435,1 миллиарда тенге, из них 98 процентов приходится на стоматологические услуги - протезирование зубов и имплантацию, передает Tengrinews.kz.

"Но при проверке использования населением единовременных пенсионных выплат для оплаты лечения были выявлены признаки нецелевого использования. Банком был установлен ряд подозрительных схем, по которым проведены внутренние расследования. С имеющимися материалами дела банк обратился в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - заявили в "Отбасы банке".

Стоматологические клиники помогали казахстанцам обналичивать деньги под видом платы за оказанные услуги. Это в "Отбасы банке" назвали нецелевым использование пенсионных излишков.

При этом некоторые стоматологические клиники принимали в день более 70 клиентов. Медицинские учреждения не имели даже условий для обслуживания такого большого количества пациентов.

"При анализе были выявлены факты, которые заставили сомневаться в законности деятельности клиник, а именно:

фактическое расположение стоматологических клиник не соответствовало месту проживания и медицинского прикрепления клиентов;

ни один из клиентов данных клиник не подтвердил получение ими стоматологических услуг в регионе, который был указан в предоставленных подтверждающих документах;

ряд клиентов пояснили, что получили свои пенсионные выплаты без фактического оказания им стоматологических услуг, через посредников и за денежное вознаграждение. Они добровольно передали ЭЦП посредникам для дальнейшей подготовки необходимых медицинских документов;

заключения врачебных комиссий по месту медицинского прикрепления граждан, входящие в перечень обязательных документов для лечения за счет средств ЕПВ, содержат подписи лиц, не обладающих правом подписи такого заключения либо не являющихся членами врачебной комиссии и даже не работающих в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Установлены факты, когда в обязательный пакет документов вкладывался рабочий шаблон заключения врачебной комиссии в PDF-формате, в котором можно было редактировать любые параметры пациента - фамилию, ИИН, дату рождения, номер телефона. В банке установили, что нередко указывался одинаковый адрес проживания пациентов во всех заключениях, выданных одной клиникой.

Были случаи, когда 21-летнему казахстанцу ставился диагноз "полная адентия", то есть полное отсутствие зубов. При этом в заключении врачебной комиссии ему рекомендовали следующие виды лечения - чистка зубов, установка брекет-систем.

"Существует мнение, что это личные средства вкладчиков ЕНПФ, которые они вправе использовать так, как считают нужным. Но "Отбасы банк", как уполномоченный оператор по использованию ЕПВ, обязан обеспечить целевое использование данных средств в соответствии с законом. Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021-2024 годов уплатили государству в виде налогов около 63 миллионов тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил порядка 91 миллиарда тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07 процента. На наш взгляд, это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более когда речь идет о таких сложных процедурах, как протезирование и имплантация", - заявила глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Ранее мы писали о том, что правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане. Если обновленный приказ вступит в силу, то с 10 августа по 1 февраля казахстанцы не смогут тратить накопления на указанные стоматологические услуги.

Вместе с тем Минздрав предложил разрешить использовать единовременные пенсионные выплаты на лечение своего ребенка.

Как заявили в Минздраве, "Отбасы банк" (оператор единовременных пенсионных выплат) зафиксировал случаи нецелевого вывода денег из ЕНПФ при использовании их на стоматологические услуги. Именно поэтому, как заявили в министерстве, был разработан проект документа, который временно приостановит использование пенсионных на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов. Запрет будет установлен на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.