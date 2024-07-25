По данным департамента юстиции ЗКО, в последние годы количество граждан, временно ограниченных в выезде за границу из-за неуплаты долгов, неуклонно растет. На сегодняшний день в области таких людей насчитывается 19 195 человек. Данная мера является одним из инструментов воздействия на неплательщиков, призванным побудить их к выполнению своих финансовых обязательств, поясняют в департаменте.
Основные причины ограничения выезда:
- Невыплаченные кредиты и займы
- Задолженности по алиментам
- Невыплаченные штрафы и налоги
- Неисполнение судебных решений
– Судебные исполнители выносят решение об ограничении после выявления задолженности и уведомления должника. Мера действует до полного погашения долга. Будьте внимательны и своевременно выполняйте свои финансовые обязательства! Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить свободу передвижения, - заключили в департаменте юстиции ЗКО.